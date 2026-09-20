Átta marka veisla á Ethiad - Isak hetja Liverpool

Manchester City vann fjörugan 5-3 sigur á Sunderland í ensku úrvalsdeildinni í dag á meðan Liverpool hafði betur gegn Bournemouth.
City komst yfir strax á níundu mínútu þegar Enzo Fernandez skoraði en Brian Brobbey jafnaði aðeins þremur mínútum síðar.
Rayan Cherki kom City aftur yfir áður en Brobbey jafnaði öðru sinni. Antoine Semenyo sá hins vegar til þess að City fór með 3-2 forystu inn í hálfleikinn.
Semenyo bætti við öðru marki sínu á 57. mínútu en Brobbey fullkomnaði þrennu sína tveimur mínútum síðar. Erling Haaland innsiglaði síðan 5-3 sigur City á 81. mínútu.
Liverpool vann á sama tíma 1-0 útisigur á Bournemouth. Alexander Isak skoraði eina mark leiksins á 57. mínútu og tryggði Liverpool stigin þrjú.
Þá skildu Leeds og Crystal Palace jöfn, 0-0, í markalausum leik á Elland Road.