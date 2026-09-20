Arsenal horfir til Real Madrid fyrir næsta félagaskiptaglugga

Arsenal hefur áhuga á að fá brasilíska sóknarmanninn Endrick frá Real Madrid þegar félagaskiptaglugginn opnar í janúar.
Samkvæmt TEAMtalk fylgist Arsenal náið með stöðu hins 20 ára gamla leikmanns vegna takmarkaðs spilatíma hans hjá spænska stórveldinu.
Endrick er talinn einn efnilegasti sóknarmaður Brasilíu en samkeppnin um sæti í sóknarlínu Real Madrid er mikil og hafa vaknað spurningar um hvort hann þurfi reglulegri spilamínútur til að halda áfram þróun sinni.
Arsenal er sagt tilbúið að skoða möguleika á félagaskiptum í janúar ef Real Madrid opnar á brottför hans.
Ekki liggur fyrir hvort um lán eða möguleg kaup yrði að ræða.
Endrick hefur verið hjá Real Madrid frá því hann kom frá Palmeiras og framtíð hans gæti orðið eitt af umræðuefnunum þegar janúarglugginn nálgast.