Víkingur Íslandsmeistari eftir sigur í Vesturbænum - Fimm rauð spjöld fóru á loft

Víkingur Reykjavík tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í Bestu deild karla með 2-1 sigri á KR í dag.
KR byrjaði betur og Galdur Guðmundsson kom heimamönnum yfir strax á 10. mínútu. Víkingar svöruðu hins vegar fyrir hlé þegar Helgi Guðjónsson jafnaði metin úr vítaspyrnu á 34. mínútu.
Sigurmarkið kom síðan á 71. mínútu þegar Stígur Diljan Þórðarson skoraði og kom Víkingi í 2-1. Sú staða hélst til leiksloka og fögnuður Víkinga gat hafist.
Með sigrinum er Víkingur orðinn Íslandsmeistari þrátt fyrir að þrjár umferðir séu enn eftir af deildinni.
Víkingur fékk tvö rauð spjöld seint í leiknum, Daníel Hafsteinsson og Sveinn Margeir Hauksson fengu báðir beint rautt. Þá fengu tveir aðstoðarmenn Sölva Geir Ottesen rautt spjald í uppbótartíma.
Þá fékk Hrafn Tómasson leikmaður KR rautt spjald skömmu síðar.
Víkingur var einnig Íslandsmeistari á síðasta tímabili og hefur því varið titilinn með sannfærandi hætti.
KR veitti Víkingi harða keppni í leiknum en gestirnir sýndu styrk sinn, sneru stöðunni við og tryggðu sér stærsta titil íslenska fótboltans enn á ný.