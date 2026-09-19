Segir að Barcola sé að verða klár í heilan leik

Andoni Iraola, stjóri Liverpool, hefur fulla trú á því að Bradley Barcola muni fljótlega finna taktinn í ensku úrvalsdeildinni.
Frakkinn gekk til liðs við Liverpool frá Paris Saint-Germain undir lok félagaskiptagluggans en hefur enn ekki leikið heilan leik fyrir félagið.
„Því meira sem Bradley spilar, því betri verður hann,“ sagði Iraola.
Hann benti á að Barcola hefði komið beint inn í liðið án þess að hafa fengið almennilegar undirbúningsmínútur, þó hann væri í góðu líkamlegu ástandi.
Iraola segir að leikmenn sem komi úr öðrum deildum þurfi oft tíma til að aðlagast hraðanum og ákefðinni í ensku úrvalsdeildinni.
„Hann er vanur stórleikjum og ég tel hann vera á mjög góðum stað,“ sagði Iraola.