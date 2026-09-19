Mourinho reif upp nýja tækni fyrir stórleik helgarinnar

José Mourinho hefur tekið upp nýja tækni á æfingum Real Madrid fyrir stórleikinn gegn Atlético Madrid um helgina.
Samkvæmt Mundo Deportivo hefur risastór skjár verið settur upp við æfingavöll félagsins í Valdebebas. Skjárinn er færanlegur og Mourinho getur stöðvað æfingar hvenær sem er til að sýna leikmönnum myndskeið og leiðbeiningar.
Markmiðið er að gera greiningu hraðari og skýrari og hjálpa leikmönnum að leiðrétta staðsetningar og hreyfingar strax á æfingu.
Myndskeið af skjánum hefur vakið athygli á samfélagsmiðlum en leikmenn Real hafa þegar fengið að kynnast nýju aðferðinni.
Real Madrid er í öðru sæti La Liga á eftir Barcelona og sigur gegn Atlético gæti komið liðinu upp að hlið erkifjendanna á stigum.