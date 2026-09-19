Mbappe slítur samstarfi við Nike - Semur við óvænt merki

Kylian Mbappé hefur samið við svissneska íþróttavörumerkið On og verður andlit fyrirtækisins þegar það stígur inn á fótboltamarkaðinn.
Mbappé hafði verið hjá Nike frá barnæsku en samstarfi hans við bandaríska risann lauk í sumar. Nú hefur hann skrifað undir margra milljóna punda samning við On.
Fyrirtækið er þekktast fyrir hlaupaskó og hefur einnig vaxið hratt í tennisheiminum. Á næsta ári ætlar On að setja fyrstu fótboltaskóna sína á markað og síðar fylgja treyjur og lífsstílsvörur.
Thierry Henry hefur jafnframt verið ráðinn knattspyrnustjóri hjá On og er sagður hafa gegnt lykilhlutverki í því að sannfæra Mbappé um að ganga til liðs við fyrirtækið.
Mbappé staðfesti samstarfið á samfélagsmiðlum og sagði að hann væri enn að elta drauminn sem fylgt hefði honum frá barnæsku.
Barcelona-leikmaðurinn Sydney Schertenleib hefur einnig samið við On.