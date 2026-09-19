Enski boltinn: Arsenal tapaði illa - Tottenham tókst að skora en það dugði ekki til

Brighton vann sannfærandi 3-0 sigur á Arsenal í fimmtu umferð ensku úrvalsdeildarinnar í dag.
Pascal Groß kom Brighton yfir á 31. mínútu áður en Charalampos Kostoulas tvöfaldaði forskotið rétt fyrir hálfleik. Chema Andrés gerði síðan endanlega út um leikinn með þriðja marki Brighton á 57. mínútu.
Aston Villa vann þá dramatískan 3-2 útisigur á Tottenham. Johan Manzambi, Nicolas Jackson og Emiliano Buendía komu Villa í 3-0 áður en Tottenham gerði leikinn spennandi undir lokin. Conor Gallagher minnkaði muninn á 86. mínútu og Jan Paul van Hecke skoraði annað mark Spurs í uppbótartíma, en lengra komust heimamenn ekki.
Everton vann Ipswich 1-0 þar sem Thierno Barry skoraði eina mark leiksins strax á 11. mínútu. Ipswich lauk leik manni færri eftir að Abdul Fatawu var rekinn af velli.
Newcastle vann einnig 2-1 sigur á Hull. Joe Willock og Lewis Hall skoruðu snemma fyrir Newcastle áður en Mohamed-Ali Cho minnkaði muninn fyrir gestina í síðari hálfleik