Arteta útilokar ekki að lána sitt mesta efni í janúar

Mikel Arteta, stjóri Arsenal, útilokar ekki að Max Dowman verði lánaður frá félaginu síðar en segir að staða hins 16 ára gamla leikmanns verði metin á sex mánaða fresti.
Dowman skoraði í 4-2 sigri Arsenal á Ipswich í enska deildarbikarnum og hefur vakið mikla athygli. Mikel Merino líkti honum meðal annars við Lamine Yamal hjá Barcelona.
„Við höfum ekki hlustað mikið á möguleikana því við vorum skýrir með að við vildum hafa hann í hópnum,“ sagði Arteta.
Hann segir ýmislegt ráða því hvort lán komi til greina, þar á meðal spilamínútur, frammistaða og staðan í leikmannahópi Arsenal.
„Við verðum að vera opnir, en núna er fókusinn að hann sé hér og hafi áhrif á liðið,“ sagði Arteta.
Hann bætti við að Dowman væri nú á mjög góðum stað og að best væri að halda honum hjá félaginu að svo stöddu.