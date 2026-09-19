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DV
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Arteta útilokar ekki að lána sitt mesta efni í janúar

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 19. september 2026 13:12

Mikel Arteta, stjóri Arsenal, útilokar ekki að Max Dowman verði lánaður frá félaginu síðar en segir að staða hins 16 ára gamla leikmanns verði metin á sex mánaða fresti.

Dowman skoraði í 4-2 sigri Arsenal á Ipswich í enska deildarbikarnum og hefur vakið mikla athygli. Mikel Merino líkti honum meðal annars við Lamine Yamal hjá Barcelona.

„Við höfum ekki hlustað mikið á möguleikana því við vorum skýrir með að við vildum hafa hann í hópnum,“ sagði Arteta.

Hann segir ýmislegt ráða því hvort lán komi til greina, þar á meðal spilamínútur, frammistaða og staðan í leikmannahópi Arsenal.

„Við verðum að vera opnir, en núna er fókusinn að hann sé hér og hafi áhrif á liðið,“ sagði Arteta.

Hann bætti við að Dowman væri nú á mjög góðum stað og að best væri að halda honum hjá félaginu að svo stöddu.

 

 

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