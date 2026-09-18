Viðar Örn kallaður til vitnis í Dettifossmálinu - „Ég er mjög gjafmildur maður“

Viðar Örn Kjartansson, fyrrverandi landsliðsmaður Íslands og atvinnumaður í knattspyrnu, bar vitni fyrir dómi í dag í svokölluðu Dettifossmáli.
Viðar var spurður út í Louis Vuitton-tösku sem lögregla lagði hald á við húsleit á heimili Sævars Arnar Hilmarssonar, sakbornings í málinu.
Viðar sagði að taskan hefði verið gjöf frá honum til Sævars fyrir um þremur árum og að hann hefði keypt hana erlendis.
„Ég er mjög gjafmildur maður og hef gefið vinum mínum ótrúlega mikið í gegnum tíðina,“ sagði Viðar fyrir dómi.
Hann var einnig beðinn um að lýsa töskunni og sagði hana vera ferkantaða og harða.
Þegar hann lýsti henni nánar og nefndi að hún væri í raun lík kvenmannstösku mátti, samkvæmt Vísi, heyra fliss í dómsalnum.