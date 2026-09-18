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Viðar Örn kallaður til vitnis í Dettifossmálinu - „Ég er mjög gjafmildur maður“

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Föstudaginn 18. september 2026 13:16
Viðar Örn Kjartansson. Fréttablaðið/Anton

Viðar Örn Kjartansson, fyrrverandi landsliðsmaður Íslands og atvinnumaður í knattspyrnu, bar vitni fyrir dómi í dag í svokölluðu Dettifossmáli.

Frá þessu greinir Vísir.

Viðar var spurður út í Louis Vuitton-tösku sem lögregla lagði hald á við húsleit á heimili Sævars Arnar Hilmarssonar, sakbornings í málinu.

Viðar sagði að taskan hefði verið gjöf frá honum til Sævars fyrir um þremur árum og að hann hefði keypt hana erlendis.

„Ég er mjög gjafmildur maður og hef gefið vinum mínum ótrúlega mikið í gegnum tíðina,“ sagði Viðar fyrir dómi.

Hann var einnig beðinn um að lýsa töskunni og sagði hana vera ferkantaða og harða.

Þegar hann lýsti henni nánar og nefndi að hún væri í raun lík kvenmannstösku mátti, samkvæmt Vísi, heyra fliss í dómsalnum.

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