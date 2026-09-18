Verður ráðist í stórar breytingar á Íslandi á næsta ári? - „Mér hefur borist það til eyrna“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt það helsta í Íþróttavikunni á 433/DV, en þátturinn kemur út alla föstudaga.
Mikið hefur verið rætt og ritað um að það þurfi að breyta fyrirkomulaginu í Bestu deild karla, og reyndar kvennamegin líka. Gætu breytingar verið í vændum.
„Mér hefur borist það til eyrna frá mönnum nálægt Bestu deildinni að það sé farið af stað óformlegt samtal á milli forráðamanna félaga um það að kanna hvort hugur sé á breytingum og fara þá í 14 liða deild. Leggja það þá jafnvel til á næsta ársþingi,“ sagði Hörður í þættinum og útskýrði málið nánar.
„Þá myndi bara eitt lið falla úr Bestu deildinni næsta sumar og þrjú koma upp úr Lengjudeildinni, eins og var gert þegar stækkað var úr 10 liðum í 12.“
Þátturinn er í spilaranum.