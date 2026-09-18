„Þegar svona stórt nafn snýr aftur munu menn alltaf ræða það“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt það helsta í Íþróttavikunni á 433/DV, en þátturinn kemur út alla föstudaga.
Rúnar Alex Rúnarsson er snúin aftur í íslenska landsliðið eftir nokkurra ára fjarveru. Hann tekur stöðu þriðja markvarðar af Antoni Ara Einarssyni.
„Staða þriðja markvarðar ætti almennt ekki að vera mikið til umræðu en þegar svona stórt nafn eins og Rúnar Alex snýr aftur munu menn alltaf ræða það.
Þetta er aðallega skemmtilegt út frá því að landsliðsferill hans hefur ekki farið þangað sem einhverjir hefðu búist við. Það er gaman að sjá hann koma til baka,“ sagði Helgi í þættinum.
„Maður var farinn að hallast að því að landsliðsferli hans væri lokið, sem væri skrýtið fyrir markmann á hans aldri,“ sagði Hörður.
Þátturinn er í spilaranum.