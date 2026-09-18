Staða Carrick ekki í hættu um helgina - Von á mönnum úr meiðslum

Michael Carrick er öruggur í starfi knattspyrnustjóra Manchester United eins og staðan er núna og félagið er ekki með aðra þjálfara til skoðunar.
Þetta kemur fram hjá Laurie Whitwell hjá The Athletic. Hann segir að framtíð Carrick muni eðlilega ráðast af úrslitum en Jason Wilcox, yfirmaður knattspyrnumála hjá United, sé mikill talsmaður stöðugleika.
United vinnur að því að byggja upp skýrari íþróttalega umgjörð en Sir Jim Ratcliffe hefur áfram talsverð afskipti af ýmsum knattspyrnumálum félagsins.
Á leikmannahliðinni gæti Carlos Baleba verið klár í sinn fyrsta leik fyrir United um helgina. Félagið íhugar þó hvort betra sé að halda honum á Carrington í landsleikjahléinu vegna ökklameiðsla í stað þess að hann fari með landsliði Kamerún.
Patrick Dorgu ætti hins vegar að vera klár á ný.