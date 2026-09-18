Skýr merki um að landsliðsþjálfarinn hafi tekið U-beygju? - „Þetta er ekki diss“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt það helsta í Íþróttavikunni á 433/DV, en þátturinn kemur út alla föstudaga.
Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari fékk mikið last fyrir einvígi við Kósóvó í fyrra, sem felldi Strákana okkar niður í C-deild Þjóðadeildarinnar. Þar prófaði hann sig áfram með ýmislegt en virðist hafa sagt skilið við tilraunastarfsemina.
„Þetta er ekki diss á Arnar, en hann var með mikla tilraunastarfsemi gegn Kósóvó, hans fyrstu landsleikir. Þeir hlutir voru aldrei líklegir til að ganga upp og eru að kosta sambandið svolítið af peningum.
Þess vegna fannst mér ummæli Arnars þegar hann var spurður af hverju við værum ekki að taka inn yngri hafsenta og hann sagði að keppnisleikir væru ekki tími fyrir tilraunastarfsemi. Það er bara jákvætt að Arnar sé búinn að læra það, að við getum ekki verið að taka áhættur eða gera tilraunir í leikjum sem skipta máli, fjárhagslega og fyrir árangur landsliðsins,“ sagði Hörður.
Ísland er hæst skrifaða liðið í sínum riðli í Þjóðadeildinni, en hann inniheldur einnig, Eistland, Búlgaríu og Lúxemborg.
„Nú þarf hann að fara að vinna svolítið af leikjum og þetta er sannarlega tækifæri til að búa til sigurhefð í þessum nýja kjarna landsliðsins.“
Þátturinn er í spilaranum.