Segir stjórnsama feður oftar en ekki skemma fyrir efnilegum börnum

Jamie Carragher segir að ungir leikmenn eigi oft erfitt með að ná fullum möguleikum sínum þegar foreldrar eða fólk í kringum þá verður of afskiptasamt.
Ummæli Carragher koma í kjölfar máls JJ Gabriel, hins 15 ára gamla leikmanns Manchester United sem hefur óskað eftir því að yfirgefa félagið.
„Í minni reynslu, þegar ég var krakki og líka þegar ég fylgdist með James syni mínum koma upp, þá ná leikmenn oft ekki að uppfylla möguleika sína þegar svona aðstæður koma upp,“ sagði Carragher í Stick to Football.
Hann segir foreldra stundum geta orðið „martröð“ fyrir félög með stöðugum afskiptum af spilatíma og þróun barna sinna.
„Þegar maður lítur til baka 20 árum seinna hugsar maður oft: Þetta hjálpaði ekki syni þínum.“
Carragher áætlaði jafnframt að í 70 til 80 prósent tilvika þar sem fylgdarlið eða foreldrar séu mjög erfið í samskiptum nái leikmennirnir ekki þeim ferli sem þeir gætu annars átt.
Michael Carrick hefur á sama tíma lagt áherslu á að velferð Gabriel verði að vera í forgrunni umræðunnar.