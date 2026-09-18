Sagður á óskalista Liverpool - Iraola vill aukna samkeppni

Liverpool er með Tyrick Mitchell, vinstri bakvörð Crystal Palace, á óskalista sínum. Félagaskiptafréttamaðurinn Ekrem Konur, sem er með nokkuð stóran hóp fylgjenda, heldur þessu fram.
Andoni Iraola vill styrkja stöðuna en Milos Kerkez hefur átt erfitt uppdráttar síðan hann gekk til liðs við Liverpool frá Bournemouth í fyrra.
Hinn 27 ára gamli Mitchell hefur leikið allan sinn atvinnumannaferil með Crystal Palace og spilað 249 leiki fyrir félagið. Hann hefur einnig leikið með enska landsliðinu.
Liverpool er sagt fylgjast náið með stöðu Mitchell en óljóst er hvort félagið reyni að kaupa hann strax í janúar eða bíði fram á næsta sumar.
Andy Robertson fór til Tottenham í sumar og vill Iraola auka samkeppnina á vinstri hluta varnarinnar.