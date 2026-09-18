Rýnt í vandræðin á Old Trafford - „Það segir ýmislegt“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt það helsta í Íþróttavikunni á 433/DV, en þátturinn kemur út alla föstudaga.
Manchester United er aðeins með fjögur stig eftir jafnmarga leiki í ensku úrvalsdeildinni. Liðið er þá úr leik í deildabikarnum eftir tap gegn Brighton á heimavelli.
„Menn voru nokkuð brattir fyrir fyrsta tímabil Carrick eftir að hann fékk fastráðningu. Uppskeran er fjögur stig þrátt fyrir nokkuð gott prógram,“ sagði Helgi.
„Þetta eru þrettán ár síðan Ferguson hætti. Það er ekki alltaf þjálfarinn sem er fíflið, það er það sem maður hefur verið að benda á þegar alltaf er farið að tala um að reka þjálfarann. Það þarf einhvern veginn að kafa dýpra í rót vandans.
Liðið er með Dalot og Shaw sem fyrstu kosti í bakvörðunum, það segir ýmislegt um hversu illa hefur tekist að búa til nýtt lið. Rashford er bara mættur aftur, flestum leikmönnum tekst að losa sig við þessa menn en United tekst það aldrei. Það er spurning um að fara bara að hóa í Sancho aftur, sækja gamla bandið,“ sagði Hörður kíminn.
United vildi nýjan vinstri bakvörð í sumar en það tókst ekki.
„Það var beðið með að styrkja vinstri bakvörðinn til dæmis, því það var ekki fundinn réttur kostur. En staðan er eiginlega þannig að það hefði alveg verið þess virði að kíkja í hilluna fyrir neðan,“ sagði Helgi.
„Eða bara borga 10-15 milljónum punda meira. Það er allt til sölu, stundum bara borga aðeins meira og ekki reyna að kaupa hann (Lewis Hall) þegar Newcastle er búið að selja hálft liðið sitt,“ sagði Hörður.
„Það vantar bara smá skipulag,“ skaut Helgi inn í að endingu.
Þátturinn er í spilaranum.