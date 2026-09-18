Ótrúlegt að þetta sé staðan á stærsta sviðinu - „Ég bara átta mig ekki á þessu“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt það helsta í Íþróttavikunni á 433/DV, en þátturinn kemur út alla föstudaga.
Það er óhætt að segja að dómararnir í ensku úrvalsdeildinni hafi ekki slegið í gegn í upphafi leiktíðar, frekar en kannski oft áður. Umdeilt mark Erling Braut Haaland sem fékk að standa í Manchester-slagnum hefur vakið reiði.
„Það var þessi skita í Manchester og þetta er bara ekkert frábær byrjun hjá dómurunum á Englandi. Það hafa verið fleiri atvik. Það er aðallega erfitt að átta sig á því, með VAR og alla tæknina, af hverju enginn einn áttar sig á því að það sé verið að gera mistök,“ velti Helgi upp.
„Ég bara átta mig ekki á þessu, þetta tók líka þrjár og hálfa mínútu. Þetta er alveg fáránlegt. Að menn sem dæma á hæsta leveli átti sig ekki á því að Enzo hefur áhrif á varnarmanninn og markmanninn er bara djók og manni finnst það ótrúlegt hvernig dómgæslan er á Englandi,“ sagði Hörður áður en Helgi tók til máls á ný.
„Allt þetta batterí sem enska úrvalsdeildin er, að það sé ekki hægt að hafa standardinn góðan alls staðar.“
Þátturinn er í spilaranum.