Nýr landsliðsþjálfari Portúgals breytir engu - Ronaldo áfram á sínum stað

Cristiano Ronaldo ætlar að halda áfram með portúgalska landsliðinu.
Ronaldo hefur verið valinn í næsta landsliðshóp Portúgals af Jorge Jesus, nýjum landsliðsþjálfara þjóðarinnar.
Mikil umræða hafði verið um framtíð hins reynslumikla framherja með landsliðinu en nú er ljóst að hann ætlar sér ekki að stíga til hliðar að svo stöddu.
Ronaldo hefur um árabil verið fyrirliði og lykilmaður Portúgals og er langmarkahæsti landsliðsmaður þjóðarinnar frá upphafi.
Jorge Jesus hefur því ákveðið að treysta áfram á Ronaldo þegar nýr kafli hefst hjá portúgalska landsliðinu en Ronaldo er 41 árs gamall.