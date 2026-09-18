Ný stjarna City getur valið á milli fjögurra landsliða

Floyd Samba, 17 ára gamall leikmaður Manchester City, skoraði tvö mörk í sínum fyrsta aðalliðsleik þegar City vann Norwich 5-0 í deildabikarnum í gær.
Samba fékk óvænt tækifæri í byrjunarliði Enzo Maresca og nýtti það vel. Hann skoraði tvívegis, þar á meðal með glæsilegu skoti utan teigs.
Samba er sonur Christopher Samba, fyrrum varnarmanns Blackburn og QPR, og getur valið á milli fjögurra landsliða. Hann fæddist á Englandi, faðir hans lék fyrir Kongó og er fæddur í Frakklandi, en móðir Samba er þýsk.
Samba hefur leikið með yngri landsliðum Englands en var í vikunni valinn í U-19 ára landslið Þýskalands.