Meiddur fyrir enska landsliðið en Arteta segir að hann geti spilað um helgina

Ben White dró sig úr enska landsliðshópnum vegna meiðsla en Mikel Arteta segir að varnarmaðurinn gæti samt verið klár í leik Arsenal gegn Brighton um helgina.
Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, staðfesti að White hefði þurft að draga sig út vegna nárameiðsla eftir góða byrjun á tímabilinu með Arsenal.
„Ben White dró sig út vegna meiðsla eftir frábæra byrjun á tímabilinu með Arsenal. Hann er ekki tiltækur núna,“ sagði Tuchel.
White hefur átt flókið samband við enska landsliðið undanfarin ár eftir að hafa yfirgefið HM 2022 á miðju móti. Tuchel kallaði hann aftur inn fyrr á þessu ári.
Arteta gaf hins vegar jákvæðari mynd af stöðunni á blaðamannafundi Arsenal.
„Allt lítur vel út. Við eigum aðra æfingu síðar í dag og ég er mjög jákvæður gagnvart öllum,“ sagði hann.
White, Cristhian Mosquera, Jurrien Timber og Piero Hincapie glíma allir við smávægileg meiðsli en vonast til að geta tekið þátt gegn Brighton.