Lampard rígheldur í jákvæðnina þrátt fyrir ömurlega byrjun

Frank Lampard, stjóri Coventry, reynir að halda í jákvæðnina þrátt fyrir skelfilega byrjun liðsins í ensku úrvalsdeildinni.
Lampard stýrði Coventry upp í deild þeirra bestu í fyrsta sinn í 25 ár á síðustu leiktíð en liðið hefur tapað öllum fjórum leikjum sínum hingað til án þess að skora mark.
Coventry tapaði 5-0 heima gegn Brighton um síðustu helgi og féll síðan úr leik gegn Aston Villa í deildabikarnum. Næst bíður Nottingham Forest um helgina.
„Það er okkar hlutverk að vera jákvæðir og einbeita okkur að vinnunni sem þarf að vinna,“ sagði Lampard.
„Ef við erum ekki með jákvæða orku verður staðan mjög erfið fyrir alla aðra. Til þess að lið nái árangri, sama á hvaða stigi, þarf jákvæðni.“
Stuðningsmenn nýliðanna hafa verið óaðfinnanlegir þrátt fyrir dapurt gengi innan vallar og segir Lampard jafnframt að hann og leikmenn þurfi að endurgjalda það með betri árangri.