Klopp vill endurheimta þýska fánann úr höndum fjarhægrisins

Jurgen Klopp, landsliðsþjálfari Þýskalands, vill að Þjóðverjar geti sýnt þjóðarstolt án þess að það sé tengt við öfgahægriöfl. Ummælin koma eftir stórsigur fjarhægriflokksins AfD í fylkiskosningunum í Saxony-Anhalt fyrr í mánuðinum.
„Ég vil ekki að þjóðarstoltið sé hjá röngu fólki,“ sagði Klopp á blaðamannafundi í gær. Hann nefndi AfD ekki á nafn en sagðist vilja „endurheimta þýska fánann“.
„Ég vil að þegar einhver veifar honum hugsi fólk ekki: Hvað er að þér? Ég vil að fólk skilji að þú sért ánægður og gerir þér grein fyrir hversu heppinn þú ert að hafa fæðst, alist upp eða flutt til þessa frábæra lands.“
Klopp sagðist sjálfur frekar vilja tala um „jákvæða þjóðrækni“ en þjóðarstolt vegna sögulegrar merkingar hugtaksins í Þýskalandi.
„Getur maður verið stoltur af því að vera Þjóðverji en samt verið opin fyrir fjölbreytni og sýnt samkennd? Ég er hundrað prósent viss um það.“
AfD vann kosningarnar í Saxony-Anhalt 6. september og gæti myndað fyrstu ríkisstjórn öfgahægriflokks á fylkisstigi í Þýskalandi frá lokum síðari heimsstyrjaldar.