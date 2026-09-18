Kærastan hjólar í Thomas Tuchel eftir val hans í dag

Britney De Villiers, kærasta Morgan Gibbs-White, hefur vakið athygli á frammistöðu leikmannsins eftir að Thomas Tuchel ákvað enn á ný að skilja hann eftir úr enska landsliðshópnum.
De Villiers deildi tölfræði á Instagram þar sem bent var á að Gibbs-White væri eini leikmaðurinn í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu sem hefði skapað fleiri en fimm færi í einum leik.
Gibbs-White á þó í harðri samkeppni um stöðuna fyrir aftan framherjann. Jude Bellingham, Cole Palmer og Eberechi Eze voru allir valdir fram yfir fyrirliða Nottingham Forest.
Tuchel var spurður út í ákvörðunina og sagði að það „meikaði ekkert sens“ að velja fleiri en þrjá leikmenn í þessa stöðu.
Fjarvera Gibbs-White úr hópnum hefur vakið athygli, sérstaklega þar sem hann var markahæsti enski leikmaðurinn í úrvalsdeildinni á síðasta tímabili.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem fjölskylda leikmanns gagnrýnir landsliðsval Tuchel. Fjölskylda Harry Maguire lét einnig í sér heyra eftir að varnarmaðurinn var skilinn eftir úr HM-hópnum.