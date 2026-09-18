Hollywood-stjörnur fá hressilega á baukinn fyrir þetta myndband - „Ekki sérstaklega fyndið“

Ryan Reynolds og Rob Mac, eigendur Wrexham, hafa vakið athygli með því að gera grín að Southampton vegna njósnamálsins sem reyndist félaginu dýrkeypt á síðustu leiktíð.
Southampton var vísað úr úrslitum umspils ensku B-deildarinnar og fékk fjögur stig í mínus eftir að starfsnemi félagsins var staðinn að því að fylgjast með æfingu Middlesbrough fyrir undanúrslitaleik liðanna. Síðar kom í ljós að sambærileg atvik höfðu átt sér stað fyrr á tímabilinu.
Wrexham mætir Southampton um helgina og birtu Reynolds og Mac myndband þar sem þeir gerðu óspart grín að málinu.
„Í dag, án nokkurrar sérstakrar ástæðu, ætlum við að ræða mikilvægi friðhelgi einkalífsins,“ sagði Reynolds áður en Mac bætti við: „Nánar tiltekið hvernig hægt er að koma í veg fyrir að njósnarar sjái hvað þú ert að gera.“
Grínið féll ekki vel í kramið hjá Tonda Eckert, stjóra Southampton og hefur þá verið gagnrýnt af netverjum.
„Ég sá þetta í gærkvöldi. Eins og þið getið ímyndað ykkur finnst mér þetta mál ekkert sérstaklega fyndið,“ sagði Eckert.
BBC segir jafnframt að háttsettir aðilar innan ensku deildakeppninnar telji myndband Wrexham vera ósmekklegt.
Thanks to @firefox for keeping moles out of our Racecourse and data. 😉
🔴⚪ #WxmAFC pic.twitter.com/vL1kQ9vTRx
— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) September 17, 2026