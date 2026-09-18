Gagnrýnir Arnar Gunnlaugs og valið hans - „Þá væri Arnar game over sem þjálfari liðsins“

Mikael Nikulásson var afar gagnrýninn á landsliðsval Arnars Gunnlaugssonar þegar það kom til umræðu í Þungavigtinni. Þar beindi hann sjónum sérstaklega að miðvarðastöðunni fyrir fyrstu leiki Íslands í Þjóðadeild karla sem hefst í næstu viku.
Arnar valdi þrjá eiginlega miðverði í hópinn fyrir fjóra leiki á tiltölulega skömmum tíma og það vakti athygli Mikaels.
„Það kemur mér verulega á óvart valið á miðvörðunum og svör míns góða félaga Arnars Gunnlaugssonar," sagði Mikael í Þungavigtinni.
Mikael velti því meðal annars fyrir sér hversu mikið ætti að reyna á Aron Einar Gunnarsson í verkefninu og gagnrýndi þá nálgun að ekki væri rétti tíminn til að gefa yngri leikmanni tækifæri.
„Ætlar Aron Einar að spila fjóra leiki? Hann tekur engan ungan dreng en segir að það sé vont að blóðga þá þarna. Ég les úr þessu að ef Davíð Helgi eða einhver ungur myndi gefa tvö mörk gegn Búlgaríu og við vinnum ekki riðilinn, þá væri Arnar game over sem þjálfari liðsins.“
Að mati Mikaels er pressan á Arnari farin að hafa áhrif á ákvarðanatökuna og hann telur landsliðsþjálfarann frekar vilja treysta á reynslumeiri kosti.
„Hann segir það nánast sjálfur að hann reki sig sjálfur, hann hefur ekki náð neinum árangri. Hann hugsar að Aron Einar komi sér frekar í gegnum þetta frekar en ungur strákur, ef Aron Einar gerir mistök þá er hægt að benda á hann en ef ungur strákur gerir það verður bent á Arnar.“
Mikael gekk svo enn lengra og sagði Arnar einfaldlega ekki hafa þorað að velja ungan miðvörð í hópinn.
„Það er pressa núna, ég segi hreint út að hann þorði ekki að velja ungan leikmann. Hann er með þrjá hafsenta, hann fer að tala um að það sé ekki hægt að fara í tilraunastarfsemi.“
Stefán Teitur Þórðarson hefur verið nefndur sem mögulegur kostur í miðverði þrátt fyrir að það sé ekki hans hefðbundna staða. Mikael var lítt hrifinn af þeirri hugmynd og rifjaði upp fyrri leik þar sem Stefán Teitur var notaður þar.
„Hann er að tala um að setja leikmann í hafsent, Stefán Teit sem hefur aldrei spilað hafsent. Hann hefur gert það einu sinni og ég hef aldrei séð leikmann jafn lélegan í einum leik og hann gegn Kosovó. Það var shit show.“