Gætu orðið þungar vikur fyrir þjóðina ef svona fer í dag

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt það helsta í Íþróttavikunni á 433/DV, en þátturinn kemur út alla föstudaga.
Víkingur getur orðið Íslandsmeistari með sigri á KR í Bestu deild karla í Frostaskjóli í dag. Liðið hefur haft mikla yfirburði í sumar.
„Verðum við ekki að vona að KR vinni þennan leik svo fólk haldi ekki bara að deildin sé búinn í þessu þriggja vikna hléi? Ég sé samt ekkert annað en að Víkingar vinni þetta,“ sagði Hörður, en landsleikjahlé tekur við eftir leik.
„Ég er farinn að hallast að því að rífa bara þennan plástur af, og að Víkingur klári þetta,“ sagði Helgi léttur.
Þátturinn er í spilaranum.