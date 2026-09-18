Gæti skipt um umboðsmann eftir allt fjaðrafokið í sumar

Julian Alvarez íhugar alvarlega að skipta um umboðsmann eftir mikið fjaðrafok í kringum framtíð hans hjá Atletico Madrid í sumar. Mundo Deportivo segir frá.
Hinn 26 ára gamli Alvarez var sterklega orðaður við Barcelona og Arsenal en varð að lokum áfram hjá Atletico.
Alvarez er nú sagður íhuga að hætta samstarfi við umboðsmann sinn Fernando Hidalgo og gæti Javier Pastore tekið við.
Alvarez vildi fyrst og fremst fara til Barcelona í sumar þrátt fyrir áhuga Arsenal, en nokkuð ljóst er að framtíð hans verður áfram til umræðu í janúar og næsta sumar.