Fá þunga refsingu eftir að Ronaldo krafðist þess - Sungu um Diogo Jota

Al-Taawoun í Sádi-Arabíu hefur fengið tveggja leikja heimavallarbann eftir að stuðningsmenn félagsins kölluðu nafn Diogo Jota í átt að Ruben Neves í leik gegn Al-Hilal.
Neves, sem var náinn vinur Jota og lék með honum bæði hjá Wolves og portúgalska landsliðinu, brást við með því að benda til himins, síðan á augun á sér og loks í átt að stuðningsmönnunum.
Al-Taawoun þarf nú að leika næstu tvo heimaleiki sína fyrir luktum dyrum og greiða 100 þúsund sádi-arabíska ríyal í sekt.
Cristiano Ronaldo hvatti deildina til harðra aðgerða eftir atvikið og sagði að stuðningsmenn sem hegðuðu sér með þessum hætti ættu aldrei að fá að koma inn á völl aftur.
Neves tjáði sig einnig stuttlega eftir 6-0 sigur Al-Hilal. „Ég vona að þeir fari ekki að biðja seinna,“ sagði hann.
Diogo Jota og bróðir hans Andre Silva létust í bílslysi á Spáni í júlí 2025. Jota var aðeins 28 ára gamall.