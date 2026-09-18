Ekkert annað en persónulegt gjaldþrot blasir við

Gary McAllister, fyrrverandi leikmaður Liverpool og Leeds, stendur frammi fyrir gjaldþrotakröfu frá breskum skattyfirvöldum, HMRC, vegna ógreiddra skatta.
Samkvæmt Telegraph hefur HMRC farið með málið fyrir dómstóla en ekki hefur verið gefið upp hversu há upphæðin er.
McAllister er sagður hafa verið meðal fjölda þekktra knattspyrnumanna sem fjárfestu í kvikmyndaverkefnum sem síðar voru úrskurðuð sem skattasniðgöngukerfi.
Hann hefur þó ekki verið sakaður um að hafa vísvitandi reynt að komast hjá skattgreiðslum. Fulltrúar hans segja að hann hafi talið skattaráðgjafa sinn sjá um samskiptin við HMRC og að nú sé unnið að því að leysa málið sem fyrst.
HMRC segir gjaldþrotakröfu aðeins vera notaða sem síðasta úrræði.
McAllister, sem er 61 árs, átti glæsilegan feril. Hann varð enskur meistari með Leeds árið 1992 og vann síðar FA-bikarinn, UEFA-bikarinn og deildabikarinn með Liverpool.
Hann lék 57 landsleiki fyrir Skotland og var fyrirliði landsliðsins um árabil.