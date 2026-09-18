Carrick veltir starfsörygginu ekkert fyrir sér - „Þetta skiptir mig engu máli“

Michael Carrick segir að framtíð hans sem knattspyrnustjóri Manchester United ráðist ekki af einum eða tveimur leikjum og að hann velti stöðu sinni hjá félaginu lítið fyrir sér.
„Ég held að það verði miklu lengra ferli en einn eða tveir leikir hvað úrslit varðar. Þetta skiptir mig engu máli,“ sagði Carrick.
Hann segist þekkja félagið, starfið og þær kröfur sem fylgja því að stýra United.
„Ég veit hvað er ætlast til hér hvað varðar ákveðinn staðal í spilamennsku.“
Carrick bætti við að vangaveltur um hversu langan tíma hann hefði í starfinu væru ekki á dagskrá hjá sér.
„Að hugsa um framtíðina, eigendurna og hversu langan tíma ég hef er algjörlega út í hött. Það er fáránlegt að hugsa þannig í þeirri stöðu sem ég er í.“