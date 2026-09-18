Brasilíumaðurinn ungi orðaður við Liverpool - Fá engan afslátt á háu riftunarákvæði

Rayan, sóknarmaður Bournemouth, er orðaður við Liverpool, sem gæti reynt að fá hann í janúar eða næsta sumar.
Þessi 20 ára gamli Brasilíumaður hefur vakið mikla athygli með frammistöðu sinni í ensku úrvalsdeildinni og Liverpool fylgist náið með þróun hans. Félagið vill bæta við sig hægri kantmanni eftir brotthvarf Mohamed Salah.
Rayan er með 130 milljóna punda riftunarákvæði í samningi sínum og fjölmiðlar í heimalandi hans segja að enginn afsláttur verði gefinn á þeirri upphæð.
Rayan er fjölhæfur sóknarmaður og getur einnig spilað úti vinstra megin, sem og sem fremsti maður.