Biður Kobbie Mainoo afsökunar á því hvernig sumarið fór

Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, hefur tekið fulla ábyrgð á því að Kobbie Mainoo fékk ekkert að spila á HM.
Tuchel segir Mainoo hafa staðið sig frábærlega bæði á æfingum og utan vallar, en að hann hafi sjálfur treyst öðrum miðjumönnum meira.
„Þetta var algjörlega á mér. Hann steig ekki feilspor á HM,“ sagði Tuchel.
„Hann var frábær í hegðun og á æfingasvæðinu. En við treystum Reece James, Elliot Anderson og Declan Rice meira á þeim tímapunkti.“
Tuchel bætti við að Mainoo hefði meiðst fyrir leikinn gegn Frakklandi og því ekki einu sinni getað fengið mínútur þar.
Nú segist Þjóðverjinn búast við því að Mainoo komi við sögu í komandi landsleikjaglugga.
„Það er skylda mín að koma honum inn á völlinn. Það er líka mín ábyrgð að umbuna honum fyrir það sem hann hefur gert.“