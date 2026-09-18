Biðjast afsökunar á afar óheppilegum mistökum - Notuðu kallmerki flugvélar sem fórst 11. september 2001

Oxford United hefur beðist afsökunar eftir að félagið setti í sölu fatnað með áletruninni „United 93“, sem jafnframt var kallmerki einnar flugvélarinnar sem rænt var í hryðjuverkaárásunum 11. september 2001.
Áletrunin átti að vísa til stofnárs Oxford United, 1893, en félagið segist hafa sett línuna í sölu án þess að átta sig á sögulegri tengingu orðsins og tölunnar.
United Airlines flugi 93 var rænt 11. september 2001 og hrapaði í Pensílvaníu eftir að farþegar og áhöfn reyndu að ná stjórn vélarinnar á ný. Allir 44 um borð létust.
„Þetta hefði aldrei átt að fara í sölu og við tökum fulla ábyrgð á því að hafa ekki kannað málið nægilega vel,“ sagði Oxford United í yfirlýsingu.