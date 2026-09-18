Arteta segir stríðið að baki og hrósar andstæðingi sínum fyrir leik

Mikel Arteta, stjóri Arsenal, býst við erfiðum leik þegar Englandsmeistararnir heimsækja Brighton í ensku úrvalsdeildinni á morgun.
Síðasti leikur liðanna á Amex-vellinum vakti töluverða athygli en Fabian Huerzeler, stjóri Brighton, sakaði Arsenal þá um að tefja og sagði liðið búa til sínar eigin reglur. Huerzeler bað Arteta síðar afsökunar.
„Þetta er allt að baki. Ég ber mikla virðingu fyrir Fabian og því sem Brighton hefur gert sem félag,“ sagði Arteta á blaðamannafundi í dag.
Arsenal hefur unnið þrjá útileiki í röð, gegn Napoli, Sunderland og Ipswich, og getur þá unnið sinn fimmta leik í röð í ensku úrvalsdeildinni á morgun.
Arteta var einnig spurður út í framtíð sína en samningur hans rennur út árið 2027. Því hefur verið haldið fram að hann gæti framlengt samning sinn í landsleikjahléinu sem tekur við eftir helgina.
„Við erum mjög samstíga. Við höfum sama metnað og sama vilja þannig að þegar við höfum tíma munum við ganga frá þessu,“ sagði Arteta.