Arnar ómyrkur í máli um tíðindin - „Það var bara ömurlegt“

Það bárust slæm tíðindi af Sverri Inga Ingasyni, lykilmanni í vörn íslenska landsliðsins, í sumar, en hann sleit krossband. Fyrir var ekki mikil breidd í stöðu miðvarða hjá landsliðinu.
„Það var bara ömurlegt, sérstaklega fyrir hans hönd, virkilega erfitt,“ sagði Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari, spurður út í meiðslin.
„En svona er þetta í fótboltanum, ég hef aldrei vælt yfir meiðslum nema kannski bara við konuna mína. Þetta er bara hluti af boltanum, sem betur fer var þetta „clean“ hjá honum, ekki liðbönd eða einhver óþverri. Hann stefnir á að vera mögulega klár áður en tímabilinu lýkur og vonandi verður hann bara klár með okkur í júníglugganum. Við ætlum að reyna að halda í það plan.“
Ítarlegt viðtal við Arnar um komandi leiki og valið á leikmannahópnum fyrir þá er í spilaranum.