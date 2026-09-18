Arnar kveðst hafa verið hálf hissa eftir samtal við landsliðsmann Íslands á dögunum

Rúnar Alex Rúnarsson var valinn í landsliðshópinn á nýjan leik fyrir komandi leiki í Þjóðadeildinni eftir nokkra fjarveru. Kemur hann inn fyrir Anton Ara Einarsson sem þriðji markvörður.
Arnar hafði hlerað Rúnar fyrir verkefni í sumar en hann var ekki klár þá. Nú var staðan önnur.
„Það kom mér smá á óvart hversu peppaður hann var að koma til móts við okkur, sérstaklega vitandi það að hann er númer þrjú. Það er samt ekki þar með sagt að hann geti unnið sig upp í að vera númer tvö eða eitt þegar fram líða stundir,“ sagði Arnar um valið á Rúnari.
„Hans jákvæðni og hvað hann var peppaður smitaði út frá sér. Ég veit hvað hann er sterkur í hópnum. Þegar hann var tilbúinn að koma núna var enginn vafi, þó ég hafi verið ánægður með Anton Ara, þá finnst mér að þegar þú spilar svona reglulega fyrir stórlið áttu góða möguleika að vera í okkar hóp.“
Ítarlegt viðtal við Arnar um komandi leiki og valið á leikmannahópnum fyrir þá er í spilaranum.