Arnar Gunnlaugs skefur ekki af því - „Dauðasynd í lífinu“

Íslenska karlalandsliðið hefur leik í C-deild Þjóðadeildarinnar um næstu helgi. Liðið er í riðli með Eistlandi, Lúxemborg og Búlgaríu og ætlar sér sigur í riðlinum.
„Klárlega. En að sama skapi á þann hátt að leikmenn þurfi að skilja að þetta er ekki sjálfsagður hlutur. Þú getur ekki mætt á völlinn með annarri, það virkar ekki þannig,“ sagði Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari um riðilinn sem er framundan.
„Ég held að leikmenn séu nógu þroskaðir til að skilja það. Værukærð, það sagði einhver góður maður að það væri dauðasynd í lífinu. Þetta er bara mantra sem þarf að minna á.“
Ítarlegt viðtal við Arnar um komandi leiki og valið á leikmannahópnum fyrir þá er í spilaranum.