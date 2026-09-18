Amorim biður um meiri tíma - Segist vanta réttu leikmennina í kerfið sitt

Ruben Amorim hefur aftur sætt gagnrýni eftir ummæli um leikmannahóp AC Milan í kjölfar 2-0 taps gegn Benfica í Evrópudeildinni.
Portúgalinn, sem áður stýrði Manchester United, sagði í viðtali við Sky Italia að Milan-hópurinn væri ekki enn fullkomlega sniðinn að hans leikstíl.
„Ég held að það sé svolítið rétt. Hjá Manchester United og Milan er mikil pressa og fólk býst við öllu á nokkrum mánuðum,“ sagði Amorim.
Hann bætti við að Milan væri þó að mörgu leyti betur í stakk búið fyrir þriggja manna varnarlínu en United hafi verið. „Þeir eru vanari að spila með þrjá varnarmenn, eru aðeins hraðari og sterkari.“
Amorim viðurkenndi samt að hann hefði ekki enn alla þá eiginleika í hópnum sem hann teldi nauðsynlega.
Ummælin vöktu hörð viðbrögð og Adam Summerton, lýsandi TNT Sports, sagði á samfélagsmiðlum: „Eitt það besta sem Ruben Amorim gæti gert núna er að hætta að tala. Hann segir allt of mikið.“
Amorim bað jafnframt um þolinmæði og sagði að verkefnið tæki tíma, en að hann vonaðist til að leikmennirnir tileinkuðu sér hugmyndir hans.