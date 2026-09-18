Allt í klessu hjá Íslandsvininum - Ekki bara Manchester United sem er í tómu tjóni

Manchester United hefur farið brösuglega af stað á tímabilinu en staðan hjá öðrum íþróttaverkefnum Sir Jim Ratcliffe og INEOS er jafnvel enn verri.
Ratcliffe er mikill Íslandsvinur og hefur keypt mikið af landsvæði á Austurlandi.
Karlalið United hefur aðeins fjögur stig eftir fyrstu leiki tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni og féll nýverið úr enska deildabikarnum gegn Brighton. Samt sem áður bendir The Sun á að United sé eitt af þeim verkefnum Ratcliffe sem standi hvað best um þessar mundir.
Kvennalið Manchester United situr á botni ensku úrvalsdeildarinnar eftir tvo leiki. Liðið hefur fengið á sig sjö mörk og aðeins skorað eitt undir stjórn Evu Olid.
Ratcliffe hefur áður viðurkennt að megináhersla hans hafi verið á karlaliðið.
„Við þurfum að leysa aðalvandamálið, karlaliðið. Kvennaliðið er tækifæri,“ sagði hann áður.
Vandræðin ná þó lengra en til Manchester. Nice, sem einnig er í eigu INEOS, situr á botni frönsku deildarinnar með tvö stig eftir fjóra leiki.
Lausanne-Sport er sömuleiðis á botni svissnesku úrvalsdeildarinnar með sex stig eftir átta leiki.
Ratcliffe hefur einnig fjárfest mikið í hjólreiðum og siglingum. Hjólreiðalið INEOS hefur ekki unnið Tour de France síðan 2019 eftir að forverinn Team Sky hafði unnið keppnina sjö sinnum á átta árum.
Á sama tíma stendur Ratcliffe í deilu við Sir Ben Ainslie um dýran keppnisbát sem þeir byggðu saman fyrir America’s Cup.
Staðan er því dökk víða í íþróttaveldi Ratcliffe, þótt Manchester United sé langt frá því að vera á þeim stað sem stuðningsmenn félagsins vilja sjá.