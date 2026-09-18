Algjörlega nýtt fyrir Strákunum okkar - „Mér finnst það alveg koma til greina“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt það helsta í Íþróttavikunni á 433/DV, en þátturinn kemur út alla föstudaga.
Íslenska karlalandsliðið spilar fjóra landsleiki í Þjóðadeildinni í kringum mánaðarmót. Slíkur landsleikjagluggi er nýjung og er í stað þess ekki spilað í október.
Ísland spilar hér heima gegn Eistlandi, úti geng Lúxemborg, aftur heima gegn Búlgaríu og svo úti gegn Eistum á ný.
„Þetta er mikið flakk. Það verður alveg spurning hvort Arnar skilji 3-4 leikmenn eftir á Íslandi,“ velti Hörður fyrir sér í þættinum.
„Mér finnst alveg koma til greina að dreifa aðeins álaginu og vera með þá menn þá klára í Búlgaríu-leikinn heima.“
Þátturinn er í spilaranum.