Vilja hækka laun hans nú þegar Arsenal og Bayern sýna áhuga

Arsenal og Bayern München fylgjast náið með stöðu Rio Ngumoha hjá Liverpool á meðan samningaviðræður halda áfram.
Hinn 18 ára gamli Ngumoha hefur vakið mikla athygli á Anfield og er talinn einn efnilegasti ungi leikmaður félagsins. Samkvæmt The Mail er áhugi Arsenal enn á frumstigi en félagið fylgist vel með þróun mála.
Ngumoha gæti átt í harðari samkeppni um mínútur hjá Liverpool eftir komu Victor Munoz og Bradley Barcola í sumar.
Liverpool vill þó alls ekki missa leikmanninn og telur hann geta orðið lykilmaður hjá félaginu til framtíðar. Núverandi samningur hans gildir til ársins 2028 en félagið hefur viljað bæta kjör hans með nýjum samningi.
Enn hefur þó ekki orðið nein veruleg þróun í þeim viðræðum.
Ngumoha er sagður meðvitaður um áhuga Arsenal, Bayern og fleiri stórliða en er jafnframt ánægður hjá Liverpool.