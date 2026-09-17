Vilja fá ungstirnið sem fyrst frá United - Sjá fyrir sér að hann fái þetta hlutverk

Real Madrid hefur mikinn áhuga á JJ Gabriel, 15 ára gömlum leikmanni Manchester United, og vill fá hann til félagsins sem fyrst. BBC segir frá.
Gabriel tilkynnti United formlega fyrr í vikunni að hann vildi losna frá félaginu. United hefur þó ekki gefið upp vonina um að halda honum.
Real vill fá Gabriel beint í varaliðið Real Madrid Castilla, sem leikur í spænsku C-deildinni, til að spila gegn fullorðnum leikmönnum og þróa sinn leik. Barcelona, PSG, Bayern Munchen og Chelsea hafa einnig mikinn áhuga á Englendingnum.
Fólk í kringum Gabriel telur United ekki hafa staðið við loforð er varðar leið hans inn í aðalliðið. Er það ástæðunni fyrir hugsanlegri brottför hans.