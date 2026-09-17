Verði Carrick rekinn þá telja menn að það verði að reka þennan á sama tíma

Michael Carrick er kominn undir töluverða pressu hjá Manchester United eftir 3-2 tap liðsins gegn Brighton í enska deildarbikarnum í gærkvöldi.
The Sun fjallar ítarlega um stöðu Carrick og segir að hlutirnir séu farnir að þróast hratt í ranga átt á Old Trafford. United vann tólf af 17 leikjum undir stjórn Carrick á síðasta tímabili og tapaði aðeins tveimur, en liðið hefur nú unnið tvo og tapað þremur af fyrstu sex leikjum tímabilsins.
Blaðið gagnrýnir nokkrar ákvarðanir Carrick, þar á meðal að hafa gert átta breytingar á byrjunarliðinu gegn Brighton og teflt Leny Yoro og Ayden Heaven saman í hjarta varnarinnar. Varnarleikur United hefur verið vandamál frá upphafi tímabils.
Carrick tók ábyrgð eftir tapið.
„Við getum ekki sætt okkur við þetta. Ég tek ábyrgð á þessu,“ sagði hann.
The Sun bendir þó einnig á að ábyrgðin liggi ekki eingöngu hjá Carrick. Jason Wilcox, yfirmaður knattspyrnumála, og Omar Berrada framkvæmdastjóri eru einnig gagnrýndir fyrir sumarviðskiptin.
United styrkti miðjuna með Carlos Baleba, Andrey Santos og Youri Tielemans en keypti engan varnarmann. Baleba, sem kostaði um 70 milljónir punda, er meiddur og gæti ekki spilað sinn fyrsta leik fyrr en í október.
Blaðið telur að miðjan hafi ekki verið byggð upp með nægilega góðu jafnvægi og að Carrick hafi verið skilinn eftir með veikleika í vörninni.
United mætir Fulham um helgina áður en þriggja vikna hlé tekur við. The Sun segir að næstu vikur geti ráðið miklu um framtíð Carrick og að félagið þurfi fljótlega að taka afstöðu til þess hvort hann verði áfram við stjórnvölinn.