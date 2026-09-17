Varnarleik United líkt við þekkta klaufabárða - Voru með Neville bræður en nú eru það Chukle bræður

The Sun fór hörðum orðum um varnarleik Manchester United eftir 3-2 tap liðsins gegn Brighton í deildabikarnum á Old Trafford.
United komst í 2-0 forystu með mörkum frá Shea Lacey og Mason Mount en Brighton sneri leiknum við og vann 3-2. Það var í fyrsta sinn í 50 ár sem United tapaði heimaleik eftir að hafa komist tveimur mörkum yfir.
Í pistli The Sun var sérstaklega farið yfir frammistöðu miðvarðanna Leny Yoro og Ayden Heaven.
Blaðið líkti þeim við „Chuckle Brothers“ í stað Neville-bræðranna sem áður mynduðu hluta af varnarlínu United.
„Þetta var ein af slökustu varnarframmistöðum sem hægt er að sjá frá nokkru liði, hvað þá Manchester United,“ segir í pistlinum.
Heaven var sérstaklega gagnrýndur fyrir að vera of afslappaður og Yoro fyrir að ná ekki tökum á leiknum við hlið hans.
The Sun segir að United hafi verið kærulaust frá byrjun og að ákvörðun Michael Carrick um að gera átta breytingar á liðinu hafi sprungið í andlitið á honum.
Stuðningsmenn United létu óánægju sína í ljós með háværum baulhljóðum bæði þegar Brighton komst yfir og eftir lokaflautið. Pistlahöfundur telur að pressan á Carrick sé nú þegar farin að aukast verulega.
Um Chukle Brothers:
Chuckle Brothers voru breskt gamanleikjatvíeyki, bræðurnir Barry og Paul Elliott, sem urðu mjög þekktir fyrir barnaþáttinn ChuckleVision á BBC. Þættirnir voru sýndir frá 1987 til 2009 og byggðust á einföldum, líkamlegum húmor þar sem bræðurnir lentu stöðugt í vandræðum vegna klaufaskapar og misskilnings. Þeir voru sérstaklega þekktir fyrir setninguna „To me, to you“ þegar þeir báru hluti saman. Þegar The Sun líkir Leny Yoro og Ayden Heaven við Chuckle Brothers er því verið að gera grín að því að þeir hafi litið út fyrir að vera klaufalegir og illa samstilltir í vörn Manchester United.