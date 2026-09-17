Stuðningsmenn United hjóluðu í tvo leikmenn eftir leik - Báðu þá að yfirgefa félagið

Nokkrir stuðningsmenn Manchester United létu Marcus Rashford og Diogo Dalot heyra það eftir 3-2 tap liðsins gegn Brighton í deildabikarnum.
United komst í 2-0 forystu á Old Trafford með mörkum frá Shea Lacey og Mason Mount en Brighton sneri leiknum við og vann 3-2.
Eftir leikinn mátti heyra stuðningsmenn kalla eftir því að Rashford og Dalot yfirgæfu félagið þegar þeir gengu frá vellinum.
Báðir leikmenn voru harðlega gagnrýndir fyrir frammistöðuna og óánægja stuðningsmanna hefur aukist eftir slæma byrjun United á tímabilinu.
Viðbrögðin á samfélagsmiðlum voru þó mismunandi. Sumir tóku undir gagnrýnina en aðrir sögðu erfitt að horfa upp á leikmenn fá slík skilaboð strax eftir tapleik.
Tapið var sérstaklega sárt fyrir United þar sem liðið hafði komist tveimur mörkum yfir. Þetta var í fyrsta sinn í 50 ár sem félagið tapaði leik eftir að hafa náð tveggja marka forystu.
🚨🚨🎥 United fans ask Rashford and Dalot to leave the club.
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— UtdXclusive (@UtdXclusive) September 16, 2026