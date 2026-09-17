Segir stöðuna öðruvísi á Old Trafford - Kostir sem félagið skoðaði í sumar nú lausir

Manchester United gæti haft fleiri raunhæfa kosti í boði ef félagið ákveður að skipta um knattspyrnustjóra á næstunni.
Ben Jacobs bendir á að staðan sé töluvert breytt frá því síðasta vor þegar United skoðaði mögulega arftaka Michael Carrick.
Þá hafi Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Eddie Howe, Kieran McKenna og Unai Emery allir verið erfiðir kostir þar sem þeir voru annaðhvort bundnir öðrum störfum eða ekki taldir líklegir til að skipta.
„Nokkrir þeirra sem voru ekki raunhæfir kostir í sumar eru nú annaðhvort lausir eða aðgengilegri,“ sagði Jacobs.
Hann nefndi sérstaklega Nagelsmann, Tuchel, Howe, McKenna og Emery sem nöfn sem gætu komið til skoðunar.
Jacobs tók þó fram að ekkert bendi sérstaklega til þess að Emery vilji yfirgefa Aston Villa.
United gæti því staðið frammi fyrir stærri ákvörðun en áður ef breyting verður gerð á stjórastólnum.