Öflugur framherji gæti komið frítt til Tottenham á næstu dögum

Tottenham er sagt skoða þann möguleika að semja við Mauro Icardi, sem er án félags eftir að hafa yfirgefið Galatasaray.
Samkvæmt Cronache di Spogliatoio er Roberto De Zerbi að leita leiða til að styrkja sóknina eftir að Tottenham hefur ekki skorað í fyrstu fjórum leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni.
Icardi, 33 ára, hefur áður leikið með Inter og Paris Saint-Germain og er frjáls að semja við nýtt félag þrátt fyrir að félagaskiptaglugginn sé lokaður.
Tottenham hefur þegar styrkt hópinn verulega í sumar með leikmönnum á borð við Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Savio og Omar Marmoush.
Marmoush hefur þó ekki enn skorað og Dominic Solanke er einnig markalaus eftir fimm leiki.
Icardi hefur einnig verið orðaður við Olympiacos en há laun hans gætu reynst hindrun. Tottenham er þó sagt fylgjast með stöðunni.