Mbappe tjáir sig um af hverju hann vildi ekki styðja við Ceuta

Kylian Mbappe hefur tjáð sig um þá ákvörðun sína að hylja skilaboð á bol til stuðnings íbúum Ceuta fyrir leik Real Madrid gegn Elche.
Mbappe, Vinicius Junior og Ibrahima Konate voru þeir einu úr liði Real sem sýndu ekki skilaboðin „Todos somos caballas“ með skýrum hætti fyrir leikinn. Atvikið vakti töluverða umræðu á Spáni.
Mbappe segir ákvörðun sína ekki hafa snúist um andstöðu við íbúa Ceuta. „Ég stend algjörlega með Ceuta og öllum fórnarlömbunum,“ sagði Frakkinn við AS.
Hann vildi hins vegar einnig vekja athygli á stöðu innflytjenda sem hafa látist eða búa við erfiðar aðstæður.
„Ég vildi ekki setja eina tegund þjáningar ofar annarri. Það er fólk sem þjáist og það særir mig að sjá það,“ sagði Mbappe.
Real Madrid hefur varið rétt leikmanna sinna til að taka sjálfstæða afstöðu í málinu, þrátt fyrir að félagið sjálft hafi samþykkt að taka þátt í stuðningsaðgerðinni.
Málið tengist mikilli umræðu um fólksflutninga til Ceuta og samskipti Spánar og Marokkó.