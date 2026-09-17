Liverpool sagt hafa ákveðið að selja einn sinn reyndasta mann

Wataru Endo gæti verið á leið frá Liverpool þegar félagaskiptaglugginn opnar í janúar.
Hinn 33 ára gamli Japani hefur lítið komið við sögu undir stjórn Andoni Iraola og var meðal annars ekki valinn í 25 manna hóp Liverpool fyrir Meistaradeildina.
Endo hefur heldur ekki spilað mínútu í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu og virðist hafa dregist aftur úr í samkeppninni á miðjunni. James McConnell og Trey Nyoni hafa meðal annars fengið tækifæri á undan honum.
Samkvæmt Ben Jacobs er líklegt að Liverpool reyni að selja Endo í janúar til að fá eitthvað fyrir hann áður en samningur hans rennur út árið 2027.
Endo gekk til liðs við Liverpool frá Stuttgart árið 2023 fyrir 16 milljónir punda og lék 43 leiki á sínu fyrsta tímabili.
Iraola sagði nýlega að Endo æfði vel en að samkeppnin væri einfaldlega mikil.
„Hann er að keppa við mjög marga leikmenn um stöðu. En Wata er leikmaður sem mér líkar og hann mun fá sín tækifæri,“ sagði Iraola.