Jürgen Klopp, landsliðsþjálfari Þýskalands, hefur gagnrýnt harðlega þá sem leka upplýsingum um leikmannahóp liðsins áður en hann er opinberaður.
Klopp vísaði sérstaklega til Felix Keidel og sagði að hann hefði rætt við leikmanninn eftir að upplýsingar um val hans í hópinn bárust út fyrir tímann.
„Ég talaði aftur við Felix Keidel í gærkvöldi og spurði hann hvernig síðustu 16 eða 17 klukkustundir hefðu verið eftir að einhver lak því að hann yrði í hópnum,“ sagði Klopp.
Hann tók þó fram að lekinn sjálfur færi ekki sérstaklega í taugarnar á honum.
„Mér er alveg sama að þetta hafi komið út fyrr. Ég hef nákvæmlega ekkert vandamál með það.“
Klopp beindi hins vegar spjótum sínum að þeim sem græða á því að birta slíkar upplýsingar fyrstir.
„Mér finnst bara frekar aumkunarvert að hafa það að atvinnu að setja hluti út áður en fólk þarf í raun að vita þá. En hvað um það.“